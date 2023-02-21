Demuth Johannes
Место рожденияKestrich, Deutschland
Дата рождения11.03.1651
Дата смерти27.01.1699
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1651
Отец: Demuth Peter
Мать: Catharina
Kestrich, Deutschland
Бракосочетание
02.06.1671
Жена: Anna Catharina
Windhausen, Deutschland
Рождение ребёнка
10.05.1672
Сын: Demuth Johann Caspar
Мать ребёнка: Anna Catharina
Kestrich, Deutschland
Работа или профессия
Неизвестно
Beruf Schmied in Kestrich (Профессия Кузнец в Кестрихе)
Смерть
27.01.1699
Kestrich, Deutschland