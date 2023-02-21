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Demuth Johannes

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Место рождения

Kestrich, Deutschland

Дата рождения

11.03.1651

Дата смерти

27.01.1699

Пол

Мужской

Отец

1615 г.р.

Мать

1615 г.р.

Жена

1651 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1651

Отец: Demuth Peter

Мать: Catharina

Kestrich, Deutschland
Бракосочетание
02.06.1671

Жена: Anna Catharina

Windhausen, Deutschland
Рождение ребёнка
10.05.1672

Сын: Demuth Johann Caspar

Мать ребёнка: Anna Catharina

Kestrich, Deutschland
Работа или профессия
Неизвестно
Beruf Schmied in Kestrich (Профессия Кузнец в Кестрихе)
Смерть
27.01.1699
Kestrich, Deutschland
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