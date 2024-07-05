Katzenellenbogen Israel
Место рожденияSvislotch, Grodno, Belarus
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Katzenellenbogen Zvi Hirsch
Мать: Katzenellenbogen Itke
Svislotch, Grodno, Belarus
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Yuchnowiecki) Basha
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Kacen (Kacenellenbogen) Nachman
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Yuchnowiecki) Basha
Смерть
Неизвестно
Bialistok, Podlaskie, Poland