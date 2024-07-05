Katzenellenbogen Israel 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen Israel

Место рождения

Svislotch, Grodno, Belarus

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Katzenellenbogen Zvi Hirsch

Мать: Katzenellenbogen Itke

Svislotch, Grodno, Belarus
Бракосочетание
1903

Жена: Katzenellenbogen (Yuchnowiecki) Basha

Рождение ребёнка
1905

Сын: Katzenellenbogen Isaac

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Yuchnowiecki) Basha

Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Kacen (Kacenellenbogen) Nachman

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Yuchnowiecki) Basha

Смерть
Неизвестно
Bialistok, Podlaskie, Poland

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