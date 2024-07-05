Kacen (Kacenellenbogen) Nachman
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1910
Дата смерти23.04.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kacen (Kacenellenbogen) (Camenzind) Friedel
Работа или профессия
Неизвестно
Physician
Бракосочетание
15.09.1949
Смерть
23.04.1992