Kacen (Kacenellenbogen) Nachman 07.01.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kacen (Kacenellenbogen) Nachman

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1910

Дата смерти

23.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910

Отец: Katzenellenbogen Israel

Мать: Katzenellenbogen (Yuchnowiecki) Basha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kacen (Kacenellenbogen) (Camenzind) Friedel

Работа или профессия
Неизвестно
Physician
Бракосочетание
15.09.1949

Жена: Kacen (Kacenellenbogen) (Camenzind) Friedel

Смерть
23.04.1992

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