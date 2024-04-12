Рагозина (Осинцова) Ирина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Осинцова) Ирина Осипова

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Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осинцов Иосиф

Мать: не указана

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1817

Муж: Рагозин Адриан Алексиев

Рождение ребёнка
06.08.1819

Дочь: Евдокия Адриановна

Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1821

Дочь: Хиония Адрианова

Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1827

Сын: Рагозин Герасим Адрианов

Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1828

Дочь: Евдокия Адрианова

Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1830

Дочь: Дария Адрианова

Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1831

Дочь: Зиновия Адрианова

Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1831

Сын: Рагозин Зиновий Адрианов

Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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