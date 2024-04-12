Рагозина (Осинцова) Ирина Осипова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осинцов Иосиф
Бракосочетание
07.01.1817
Рождение ребёнка
06.08.1819
Дочь: Евдокия Адриановна
Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев
Рождение ребёнка
12.04.1821
Дочь: Хиония Адрианова
Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев
Рождение ребёнка
05.03.1827
Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев
Рождение ребёнка
01.08.1828
Дочь: Евдокия Адрианова
Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев
Рождение ребёнка
07.03.1830
Дочь: Дария Адрианова
Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев
Рождение ребёнка
29.10.1831
Дочь: Зиновия Адрианова
Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев
Рождение ребёнка
29.10.1831
Отец ребёнка: Рагозин Адриан Алексиев
Смерть
Неизвестно