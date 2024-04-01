Севрюгин Александр Крест Лузанской Волости, После Р. Ганькина Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1801
Бракосочетание
27.07.1826
м. 24 ж. 23 вдова д. Шелегиной
Рождение ребёнка
06.11.1835
Сын: Севрюгин Михаил Александр
Мать ребёнка: Караульных 1, Севрюгина 2 Мариамна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около ?.02.1837
Сын: Севрюгин Василий Александров
Мать ребёнка: Караульных 1, Севрюгина 2 Мариамна Прокопьева
Смерть
Неизвестно