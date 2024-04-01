Севрюгин Александр Крест Лузанской Волости, После Р. Ганькина Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюгин Александр Крест Лузанской Волости, После Р. Ганькина Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1801

Отец: Севрюгин Дмитрий Кононов

Мать: Севрюгина Параскева Иванова

Бракосочетание
27.07.1826

Жена: Караульных 1, Севрюгина 2 Мариамна Прокопьева

м. 24 ж. 23 вдова д. Шелегиной
Рождение ребёнка
06.11.1835

Сын: Севрюгин Михаил Александр

Мать ребёнка: Караульных 1, Севрюгина 2 Мариамна Прокопьева

Рождение ребёнка
Около ?.02.1837

Сын: Севрюгин Василий Александров

Мать ребёнка: Караульных 1, Севрюгина 2 Мариамна Прокопьева

Смерть
Неизвестно
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