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Севрюгин Дмитрий Кононов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Севрюгин Конон Крест. Р. Медвежьего Васильев

Мать: Севрюгина Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
23.11.1801

Сын: Севрюгин Александр Крест Лузанской Волости, После Р. Ганькина Дмитриев

Мать ребёнка: Севрюгина Параскева Иванова

Бракосочетание
По 1801

Жена: Севрюгина Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Севрюгин Христофор Дмитриев

Мать ребёнка: Севрюгина Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариамна Дмитриева

Мать ребёнка: Севрюгина Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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