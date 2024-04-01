Севрюгин Дмитрий Кононов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
23.11.1801
Бракосочетание
По 1801
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Севрюгин Христофор Дмитриев
Мать ребёнка: Севрюгина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариамна Дмитриева
Мать ребёнка: Севрюгина Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно