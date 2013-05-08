Савенко Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1947
Дата смерти08.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савенко Алла Васильевна
Смерть
08.05.2013
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край