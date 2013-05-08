Савенко Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко Владимир Ефимович

Савенко Владимир Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1947

Дата смерти

08.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савенко Алла Васильевна

Смерть
08.05.2013
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close