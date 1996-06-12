Савенко (Мищенко) Алла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко (Мищенко) Алла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1948

Дата смерти

12.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Владимир Ефимович

Смерть
12.06.1996
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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