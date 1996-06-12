Савенко (Мищенко) Алла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1948
Дата смерти12.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Владимир Ефимович
Смерть
12.06.1996
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край