Ледян Иаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледян Иаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1895

Отец: Ледян Семен

Мать: Ледян Ирина

Смерть
Неизвестно
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