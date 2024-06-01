Артемьев Михайло (Михаил) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьев Михайло (Михаил) Иванович

Артемьев Михайло (Михаил) Иванович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

09.08.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Артемьев Иван Лукич

Мать: Артемьева Акилина Филипповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Артемьев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Артемьева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Артемьев Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Артемьев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
19.02.1861

Жена: Артемьева Евдокия Диевна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
09.08.1861
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от водяной болезни
Рождение ребёнка
25.12.1862

Дочь: Абрамова (Артемьева) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.