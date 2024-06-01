Артемьев Михайло (Михаил) Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти09.08.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Артемьев Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Артемьев Федор Михайлович
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Артемьева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Артемьев Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Артемьев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
19.02.1861
Жена: Артемьева Евдокия Диевна
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
09.08.1861
от водяной болезни
Рождение ребёнка
25.12.1862
Дочь: Абрамова (Артемьева) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна