Топольникова Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топольникова Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топольников Василий Игнатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топольников Василий Игнатович

Рождение ребёнка
18.07.1840

Дочь: (Топольникова) Макрина Васильевна

Отец ребёнка: Топольников Василий Игнатович

Синюхин Брод, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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