Топольникова Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1840
Дочь: (Топольникова) Макрина Васильевна
Отец ребёнка: Топольников Василий Игнатович
Синюхин Брод, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно