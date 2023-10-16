Топольников Василий Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Топольников Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1840
Дочь: (Топольникова) Макрина Васильевна
Мать ребёнка: Топольникова Евдокия Кирилловна
Синюхин Брод, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно