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Топольников Василий Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Топольников Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топольникова Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топольникова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
18.07.1840

Дочь: (Топольникова) Макрина Васильевна

Мать ребёнка: Топольникова Евдокия Кирилловна

Синюхин Брод, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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