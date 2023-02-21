Полунина (--) Мария Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолунина (--) Мария Киприяновна

Полунина (--) Мария Киприяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.

Дочь: Полунина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полунина Матрена Петровна

Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полунин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Петр Гордеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close