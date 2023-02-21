Полунина (--) Мария Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.
Дочь: Полунина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полунина Матрена Петровна
Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полунин Петр Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно