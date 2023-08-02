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Пругло Карп Тарасович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Пругло Тарас Демидович

Мать: Пругло Татьяна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Евдокия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Евфимия Карповна

Рождение ребёнка
10.03.1905

Сын: Пругло Николай Карпович

Мать ребёнка: Пругло Евфимия Карповна

Рождение ребёнка
13.07.1907

Сын: Пругло Иван Карпович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Саввична

Смерть
Неизвестно

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