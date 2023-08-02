Пругло Карп Тарасович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Пругло Тарас Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Евдокия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Евфимия Карповна
Рождение ребёнка
10.03.1905
Мать ребёнка: Пругло Евфимия Карповна
Рождение ребёнка
13.07.1907
Сын: Пругло Иван Карпович
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Саввична
Смерть
Неизвестно