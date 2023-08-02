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Пругло Татьяна Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дорошенко (Пругло) Параскева Тарасовна

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
26.03.1875

Дочь: Довгань (Пругло) Матрона Тарасовна

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
13.07.1877

Дочь: (Пругло) Улита Тарасовна

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
07.05.1879

Сын: Пругло Иван Тарасович

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
24.02.1881

Дочь: (Пругло) Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
30.10.1885

Дочь: Горбачева (Пругло) Зиновия Тарасовна

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пругло Карп Тарасович

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: (Пругло) Александра Тарасовна

Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович

Смерть
Неизвестно

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