Пругло Татьяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дорошенко (Пругло) Параскева Тарасовна
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Рождение ребёнка
26.03.1875
Дочь: Довгань (Пругло) Матрона Тарасовна
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Рождение ребёнка
13.07.1877
Дочь: (Пругло) Улита Тарасовна
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Рождение ребёнка
07.05.1879
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Рождение ребёнка
24.02.1881
Дочь: (Пругло) Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Рождение ребёнка
30.10.1885
Дочь: Горбачева (Пругло) Зиновия Тарасовна
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: (Пругло) Александра Тарасовна
Отец ребёнка: Пругло Тарас Демидович
Смерть
Неизвестно