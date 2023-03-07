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Яков Ермолаев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Ермолай Елисеев

Мать: Феврония Кириллова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
25.10.1825

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Жильцова Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Романова

Смерть
1851
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