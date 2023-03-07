Яков Ермолаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Ермолай Елисеев
Мать: Феврония Кириллова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
25.10.1825
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Жильцова Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Романова
Смерть
1851