Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

12.04.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ермолаев

Рождение ребёнка
25.10.1825

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Жильцова Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Ермолаев

Смерть
12.04.1835
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
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