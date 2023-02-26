Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти12.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
25.10.1825
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Жильцова Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Ермолаев
Смерть
12.04.1835
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева