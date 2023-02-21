Леон Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: София Леонова
Мать ребёнка: Акулина Киреева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сидор Леонов
Мать ребёнка: Акулина Киреева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксения Леонова
Мать ребёнка: Акулина Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Киреева
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно