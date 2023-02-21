Леон Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леон Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: София Леонова

Мать ребёнка: Акулина Киреева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сидор Леонов

Мать ребёнка: Акулина Киреева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксения Леонова

Мать ребёнка: Акулина Киреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Киреева

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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