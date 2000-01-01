Акулина Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: София Леонова
Отец ребёнка: Леон Степанов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сидор Леонов
Отец ребёнка: Леон Степанов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксения Леонова
Отец ребёнка: Леон Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Степанов
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно