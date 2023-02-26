Наталия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Никитина

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Место рождения

Московская губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.05.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губ.
Бракосочетание
07.01.1842

Муж: Анисим (Александров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1843

Дочь: Матрона Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Александров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
23.05.1843
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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