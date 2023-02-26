Наталия Никитина
Место рожденияМосковская губ.
Дата рождения1816
Дата смерти23.05.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губ.
Бракосочетание
07.01.1842
Муж: Анисим (Александров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1843
Дочь: Матрона Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Александров)
Смерть
23.05.1843