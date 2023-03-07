Сайдакова (Зубарева) Ефросиния Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.
Дочь: Марья Егоровна
Отец ребёнка: Сайдаков Егор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1888