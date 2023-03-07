Сайдакова (Зубарева) Ефросиния Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайдакова (Зубарева) Ефросиния Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Зубарев Афанасий Димитриев

Мать: Зубарева Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.

Дочь: Марья Егоровна

Отец ребёнка: Сайдаков Егор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайдаков Егор Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1888
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