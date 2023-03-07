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Сайдаков Егор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайдаков Яков Андрианов

Мать: Сайдакова Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.

Дочь: Марья Егоровна

Мать ребёнка: Сайдакова Ефросиния Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайдакова Ефросиния Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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