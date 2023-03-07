Сайдаков Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайдаков Яков Андрианов
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.
Дочь: Марья Егоровна
Мать ребёнка: Сайдакова Ефросиния Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно