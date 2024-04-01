Спиглазов Алексей Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
02.02.1775
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Спиглазов Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
04.11.1781
Сын: Спиглазов Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Анисья Алексеева
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Спиглазов Василий Алексеев
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Спиглазов Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Спиглазов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева
Смерть
Неизвестно