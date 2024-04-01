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Спиглазов Алексей Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Спиглазов Потап Отст. Д. Кривооозерной Козмин

Мать: Спиглазова Февронья Степанова

Бракосочетание
02.02.1775

Жена: Спиглазова Агафья Яковлева

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Спиглазов Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
04.11.1781

Сын: Спиглазов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Анисья Алексеева

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Спиглазов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Спиглазов Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Спиглазов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Спиглазов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Спиглазова Агафья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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