Спиглазов Потап Отст. Д. Кривооозерной Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиглазов Потап Отст. Д. Кривооозерной Козмин

Спиглазов Потап Отст. Д. Кривооозерной Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Спиглазов Иван Потапов

Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Спиглазов Алексей Потапов

Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Спиглазов Федор Потапов

Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиглазов Григорий Потапов

Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лосенкова Евдокия Потапова

Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиглазова Февронья Степанова

Смерть
1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close