Спиглазов Потап Отст. Д. Кривооозерной Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Спиглазов Алексей Потапов
Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиглазов Григорий Потапов
Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лосенкова Евдокия Потапова
Мать ребёнка: Спиглазова Февронья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791