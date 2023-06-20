Дозморов Яков - Иаков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Мать ребёнка: Дозморова Евфимия Стефановна
Петрушата, Ильинский муниципальный район, Пермский край
раскольник, в 29 лет (02.07.1901) миропомазан вместе с невестой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена по РС 1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дозморова Дарья Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно