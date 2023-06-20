Дозморов Яков - Иаков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дозморов Яков - Иаков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Дозморов Павел Спиридонович

Мать: Дозморова Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Дозморов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Дозморова Евфимия Стефановна

Петрушата, Ильинский муниципальный район, Пермский край
раскольник, в 29 лет (02.07.1901) миропомазан вместе с невестой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дозморов брат Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дозморова Дарья Кузминична

1 жена по РС 1850
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дозморова Дарья Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дозморова Евфимия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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