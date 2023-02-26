Корчиго Трофим Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчиго Трофим Митрофанович

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Место рождения

Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Корчиго ?

Мать: ?

Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Смерть
Неизвестно
Белгород
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