Корчиго ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Чибисова Ульяна Митрофановна
Мать ребёнка: ?
Брянская область Почепский район
Рождение ребёнка
1910
Сын: Корчиго Трофим Митрофанович
Мать ребёнка: ?
Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Рождение ребёнка
1915
Сын: Корчиго Георгий Митрофанович
Мать ребёнка: ?
Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники