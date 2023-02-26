Корчиго ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорчиго ?

Корчиго ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Чибисова Ульяна Митрофановна

Мать ребёнка: ?

Брянская область Почепский район
Рождение ребёнка
1910

Сын: Корчиго Трофим Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Рождение ребёнка
1915

Сын: Корчиго Георгий Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close