Ермолаев Иван Юрьевич 28.01.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермолаев Иван Юрьевич

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился 28.01.1975

Отец
Ермолаев Юрий Георгиевич15.11.1956 г.р.
Мать
Свериденко Татьяна Николаевна02.07.1961 г.р.
Супруги
Евгения ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Ермолаева Агафья Ивановна16.02.2015 г.р.
Ермолаева Миланья Ивановна27.09.2016 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1975

Отец: Ермолаев Юрий Георгиевич

Мать: Свериденко Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Петровна

Рождение ребёнка
16.02.2015

Дочь: Ермолаева Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Петровна

Рождение ребёнка
27.09.2016

Дочь: Ермолаева Миланья Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Петровна

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