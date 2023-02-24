Ермолаев Иван Юрьевич
мужской, родился 28.01.1975
ОтецЕрмолаев Юрий Георгиевич15.11.1956 г.р.
МатьСвериденко Татьяна Николаевна02.07.1961 г.р.
Супруги
Евгения ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Ермолаева Агафья Ивановна16.02.2015 г.р.
Ермолаева Миланья Ивановна27.09.2016 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Петровна
Рождение ребёнка
16.02.2015
Дочь: Ермолаева Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Петровна
Рождение ребёнка
27.09.2016
Дочь: Ермолаева Миланья Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Петровна