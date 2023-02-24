Евгения Петровна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Ермолаев Иван Юрьевич28.01.1975 г.р.
Дети
Ермолаева Агафья Ивановна16.02.2015 г.р.
Ермолаева Миланья Ивановна27.09.2016 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.2015
Дочь: Ермолаева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
27.09.2016
Дочь: Ермолаева Миланья Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Юрьевич