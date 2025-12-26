Ульянин Алексей Александрович
мужской, родился 04.12.1869, Ницца
умер 16.01.1938, Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Супруги
Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна25.01.1871 г.р.
Дети
Ульянина Мариамна Алексеевна30.11.1896 г.р.
Ульянина Александра Алексеевна13.07.1898 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна
Бракосочетание
24.01.1896
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.1896
Дочь: Ульянина Мариамна Алексеевна
Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.1898
Дочь: Ульянина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна
Останкино, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
16.01.1938
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
ЦГИА СПб ф.19 оп.123 д.25 к. 160 - родился сын Алексей у Коллежскаго Асессора Александра Николаева Ульянинова и его законной жены Анастасии Алексеевой от перваго их брака. восприемник: Дворянин Владимир Николаев Ульянин и вдова Коллежскаго Секретаря Анна Гавриловна Ульянина