Ульянин Алексей Александрович 04.12.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянин Алексей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.12.1869, Ницца

умер 16.01.1938, Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Супруги
Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна25.01.1871 г.р.
Дети
Ульянина Мариамна Алексеевна30.11.1896 г.р.
Ульянина Александра Алексеевна13.07.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГИА СПб ф.19 оп.123 д.25 к. 160 - родился сын Алексей у Коллежскаго Асессора Александра Николаева Ульянинова и его законной жены Анастасии Алексеевой от перваго их брака. восприемник: Дворянин Владимир Николаев Ульянин и вдова Коллежскаго Секретаря Анна Гавриловна Ульянина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна

Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

МОСКВА. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ РЖЕВСКАЯ У ПРЕЧИСТЕНСКИХ ВОРОТ. КНИГА БРАЧНЫХ ОБЫСКОВ. https://cgamos.ru/obyski/2125/2125-3/2125-3-194/ к. 221-222 МОСКВА. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ РЖЕВСКАЯ У ПРЕЧИСТЕНСКИХ ВОРОТ. КНИГА ЗАПИСИ КОПИЙ БРАЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ. https://cgamos.ru/obyski/2125/2125-3/2125-3-195/ к. 41 и 42

Рождение ребёнка
30.11.1896

Дочь: Ульянина Мариамна Алексеевна

Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: Ульянина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна

Останкино, Ростокинская волость, Московский уезд

Смерть
16.01.1938
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

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