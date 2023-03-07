Горшенинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения25.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1882
Отец: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горшенинъ Трофимъ
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горшенинъ Федоръ
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно