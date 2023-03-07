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Горшенинъ Михаилъ

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Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1882

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Стефанида Андреева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горшенинъ Трофимъ

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горшенинъ Федоръ

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея Васильева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Пелагея Васильева

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