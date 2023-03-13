Горшенина Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горшенинъ Трофимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горшенинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Михаилъ