Горшенина Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Пелагея Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Горшенинъ Трофимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горшенинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Горшенинъ Михаилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Михаилъ

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