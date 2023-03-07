Булавина (Васильева) Софья
Место рождения
Дата рождения05.09.1909
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1909
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валявина Нина
Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.05.1938
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.01.1943
Сын: Булавин Анатолий
Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булавинъ Иванъ
Смерть
1983