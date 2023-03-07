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Булавина (Васильева) Софья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.09.1909

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1909

Отец: Варворкинъ Базловъ Эльпидифоръ (Василий)

Мать: Варворкина Пелагея Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валявина Нина

Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.05.1938

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1943

Сын: Булавин Анатолий

Отец ребёнка: Булавинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавинъ Иванъ

Смерть
1983
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