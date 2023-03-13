Варворкина (Кувшинова) Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1901
Рождение ребёнка
05.09.1909
Дочь: Булавина Софья
Отец ребёнка: Варворкинъ Базловъ Эльпидифоръ (Василий)
Рождение ребёнка
11.10.1911
Сын: Васильевъ Александръ
Отец ребёнка: Варворкинъ Базловъ Эльпидифоръ (Василий)