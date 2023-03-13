Варворкина (Кувшинова) Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варворкина (Кувшинова) Пелагея Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1901

Муж: Варворкинъ Базловъ Эльпидифоръ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1909

Дочь: Булавина Софья

Отец ребёнка: Варворкинъ Базловъ Эльпидифоръ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1911

Сын: Васильевъ Александръ

Отец ребёнка: Варворкинъ Базловъ Эльпидифоръ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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