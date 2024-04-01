Михайлов Ефим Казак Пос. Токушинского Ананиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1873
Бракосочетание
08.01.1899
м. 25 ж. 17
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: Екатерина Ефимиева
Мать ребёнка: Михайлова Александра Платонова
Рождение ребёнка
29.09.1906
Мать ребёнка: Михайлова Александра Платонова
Военная служба
29.09.1906
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Вахмистр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоселова Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Михайлова Александра Платонова
Смерть
Неизвестно