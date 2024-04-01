Михайлов Ефим Казак Пос. Токушинского Ананиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Ефим Казак Пос. Токушинского Ананиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1873

Отец: Михайлов Анания Крест. Выс. Токушинского Иванов

Мать: Михайлова Пелагия Кандидова

Бракосочетание
08.01.1899

Жена: Михайлова Александра Платонова

м. 25 ж. 17
Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: Екатерина Ефимиева

Мать ребёнка: Михайлова Александра Платонова

Рождение ребёнка
29.09.1906

Сын: Михайлов Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Михайлова Александра Платонова

Военная служба
29.09.1906
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Вахмистр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоселова Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Михайлова Александра Платонова

Смерть
Неизвестно
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