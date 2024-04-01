Новоселова Татьяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Татьяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Ефим Казак Пос. Токушинского Ананиев

Мать: Михайлова Александра Платонова

Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
27.03.1904

Сын: Новоселов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
16.02.1907

Дочь: Мариамна Михайлова

Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
31.01.1910

Сын: Новоселов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Михаил Стефанов

Смерть
Неизвестно
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