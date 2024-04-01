Новоселова Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
27.03.1904
Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
16.02.1907
Дочь: Мариамна Михайлова
Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
31.01.1910
Отец ребёнка: Новоселов Михаил Стефанов
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно