Кокушкина (Рогалева) Мавра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина (Рогалева) Мавра Алексеева

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: Марья

Александровка
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Кокушкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
?.02.1838

Сын: Кокушкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Каратова Евлампия (Олимпиада)

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Кокушкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Кокушкина Соломония

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.11.1845

Сын: Кокушкинъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
09.01.1848

Дочь: Кокушкина Татьяна

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
26.10.1851

Сын: Кокушкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
21.09.1852

Дочь: Кокушкина Ефросинья

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1856

Сын: Кокушкинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ

Александровка
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