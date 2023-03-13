Кокушкина (Рогалева) Мавра Алексеева
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: Марья
Александровка
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Кокушкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
?.02.1838
Сын: Кокушкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Каратова Евлампия (Олимпиада)
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Кокушкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Кокушкина Соломония
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.11.1845
Сын: Кокушкинъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
09.01.1848
Дочь: Кокушкина Татьяна
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
26.10.1851
Сын: Кокушкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
21.09.1852
Дочь: Кокушкина Ефросинья
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1856
Сын: Кокушкинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Яковъ
Александровка