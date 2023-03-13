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Кокушкинъ Федоръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

?.02.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1838

Отец: Кокушкинъ Яковъ

Мать: Кокушкина Мавра Алексеева

Александровка
Бракосочетание
11.02.1859

Жена: Кокушкина Соломония

Рождение ребёнка
21.02.1860

Сын: Кокушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Кокушкина Соломония

Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кокушкина Соломония

Александровка
Рождение ребёнка
23.12.1862

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Кокушкина Соломония

Александровка
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