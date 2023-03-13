Кокушкинъ Федоръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения?.02.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1838
Отец: Кокушкинъ Яковъ
Александровка
Бракосочетание
11.02.1859
Жена: Кокушкина Соломония
Рождение ребёнка
21.02.1860
Сын: Кокушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Кокушкина Соломония
Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кокушкина Соломония
Александровка
Рождение ребёнка
23.12.1862
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Кокушкина Соломония
Александровка