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Земскова Агрофена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

02.06.1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Земсковъ Евсей

Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Земсковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Земсковъ Егоръ

Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсковъ Игнатий

Смерть
02.06.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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