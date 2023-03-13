Земскова Агрофена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти02.06.1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Земсковъ Евсей
Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Земсковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Земсковъ Егоръ
Отец ребёнка: Земсковъ Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земсковъ Игнатий
Смерть
02.06.1787