Земсковъ Игнатий
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Земсковъ Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Земсковъ Евсей
Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Земсковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Земсковъ Егоръ
Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно