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Земсковъ Игнатий

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Земсковъ Гаврила

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Земсковъ Евсей

Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Земсковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Земсковъ Егоръ

Мать ребёнка: Земскова Агрофена Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земскова Агрофена Васильева

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