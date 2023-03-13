Кувшинова (Бусарева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова (Бусарева) Федосья

Кувшинова (Бусарева) Федосья

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.04.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1872

Отец: Бусаревъ Федоръ

Мать: Бусарева Ксения

Александровка
Бракосочетание
1891

Муж: Кувшиновъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Кувшиновъ Николай

Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ

Александровка
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ

Рождение ребёнка
?.07.1898

Сын: Кувшиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ

Рождение ребёнка
?.01.1900

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close