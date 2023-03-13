Кувшинова (Бусарева) Федосья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения24.04.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1872
Отец: Бусаревъ Федоръ
Мать: Бусарева Ксения
Александровка
Бракосочетание
1891
Муж: Кувшиновъ Емельянъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1893
Сын: Кувшиновъ Николай
Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ
Александровка
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ
Рождение ребёнка
?.07.1898
Сын: Кувшиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ
Рождение ребёнка
?.01.1900
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Емельянъ