Ленкова (Бусарева) Устинья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.09.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1869
Отец: Бусаревъ Федоръ
Мать: Бусарева Ксения
Александровка
Бракосочетание
19.09.1888
Муж: Ленковъ Яковъ
Рождение ребёнка
26.06.1891
Сын: Ленковъ Петръ
Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.01.1894
Сын: Ленковъ Григорий
Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ
Рождение ребёнка
16.06.1896
Сын: Ленковъ Иванъ
Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ
Рождение ребёнка
28.05.1902
Сын: Ленковъ Игнатий
Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.09.1907
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ