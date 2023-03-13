Ленкова (Бусарева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкова (Бусарева) Устинья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.09.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1869

Отец: Бусаревъ Федоръ

Мать: Бусарева Ксения

Александровка
Бракосочетание
19.09.1888

Муж: Ленковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1891

Сын: Ленковъ Петръ

Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1894

Сын: Ленковъ Григорий

Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1896

Сын: Ленковъ Иванъ

Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1902

Сын: Ленковъ Игнатий

Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1907

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Ленковъ Яковъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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