Ляминъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляминъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляминъ Дорофей

Мать: Лямина Прасковья

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Лямина Устинья

Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
20.04.1892

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1894

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1897

Сын: Ляминъ Георгий

Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1899

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Евдокия Леонтьева

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