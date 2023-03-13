Ляминъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляминъ Дорофей
Мать: Лямина Прасковья
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Лямина Устинья
Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
20.04.1892
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
24.11.1894
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
08.04.1897
Сын: Ляминъ Георгий
Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
12.10.1899
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Лямина Евдокия Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямина Евдокия Леонтьева