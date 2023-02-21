Панова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лискачев Александр Павлович
Отец ребёнка: Лискачев Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лискачева Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Лискачев Павел Матвеевич
Смерть
1911