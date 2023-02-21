Панова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1910

Муж: Лискачев Павел Матвеевич

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лискачев Александр Павлович

Отец ребёнка: Лискачев Павел Матвеевич

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лискачева Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Лискачев Павел Матвеевич

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1911
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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