Макарова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1857

Сын: Макаров Александр

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Макаров Николай

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1864

Сын: Макаров Иван

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гезен (Макарова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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