Макаров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1857

Сын: Макаров Александр

Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Макаров Николай

Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1864

Сын: Макаров Иван

Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гезен Вера Александровна

Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Неизвестно
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