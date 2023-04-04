Макаров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1857
Сын: Макаров Александр
Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Макаров Николай
Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1864
Сын: Макаров Иван
Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гезен Вера Александровна
Мать ребёнка: Макарова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Неизвестно