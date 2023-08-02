Белай Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Одуд / Удод / Наталья Никитична
Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Вера Никитична
Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Плохая Анна Никитична
Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович
СССР
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белай Иван Никитович
Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович
Смерть
Неизвестно