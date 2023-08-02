Плохая (Белай) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохая (Белай) Анна Никитична

Место рождения

СССР

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Белай Никита Калистратович

Мать: Белай Агафья Степановна

СССР
Рождение ребёнка
06.10.1937

Сын: Плохой Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
08.09.1941

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохой Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохой Василий Михайлович

Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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