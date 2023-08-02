Плохая (Белай) Анна Никитична
Место рожденияСССР
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
СССР
Рождение ребёнка
06.10.1937
Сын: Плохой Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
08.09.1941
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохой Василий Михайлович
Отец ребёнка: Плохой Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно