(Белай) Ефросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белай) Ефросинья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Белай Никита Калистратович

Мать: Белай Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панко Михаил Семенович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панко Михаил Семенович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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