Панко Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанко Михаил Семенович

Панко Михаил Семенович

Место рождения

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.07.1912

Дата смерти

20.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1912

Отец: Панко Семен

Мать: ?

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Белай) Ефросинья Никитична

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Белай) Ефросинья Никитична

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Военная служба
12.09.1943
ЦАМО РФ , Ф - 333-690306-2039-я пластунская стрелковая Краснодарская Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды, добровольческая дивизия имени Верховного Совета Грузинской ССР — единственное п... Показать все
Военная награда
27.08.1944
ЦАМО РО шк-66,ящ-5
Военная награда
06.11.1985
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Приказом МО СССР ,награжден орденом "Отечественной войны" 1ст, зап-182, ЦАМО РФ - шк-45,ящ-13
Смерть
20.07.1994
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.