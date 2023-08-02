Панко Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения04.07.1912
Дата смерти20.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1912
Отец: Панко Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Белай) Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Белай) Ефросинья Никитична
Военная служба
12.09.1943
ЦАМО РФ , Ф - 333-690306-2039-я пластунская стрелковая Краснодарская Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды, добровольческая дивизия имени Верховного Совета Грузинской ССР — единственное п... Показать все
Военная награда
27.08.1944
ЦАМО РО шк-66,ящ-5
Военная награда
06.11.1985
Приказом МО СССР ,награжден орденом "Отечественной войны" 1ст, зап-182, ЦАМО РФ - шк-45,ящ-13
Смерть
20.07.1994